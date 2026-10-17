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Футбол

Ярмолюк получил прямую красную в матче с Ливерпулем

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк был удален в домашнем матче с Ливерпулем в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги.
Сегодня, 18:26       Автор: Сергей Носенко
Егор Ярмолюк покидает поле после удаления в матче с Ливерпулем / Getty Images
Егор Ярмолюк покидает поле после удаления в матче с Ливерпулем / Getty Images

Инцидент произошел в компенсированное время первого тайма. Во время подготовки к розыгрышу углового у ворот Брентфорда Ярмолюк ударил головой защитника Ливерпуля Жереми Жаке.

Главный арбитр после просмотра видеоповтора показал украинцу прямую красную карточку.

При этом мерсисайдцы не получили пенальти, поскольку в момент нарушения мяч не находился в игре.

Несмотря на удаление Ярмолюка, Брентфорд ушел на перерыв, ведя в счете. На 44-й минуте Кин Льюис-Поттер вывел хозяев вперед — 1:0.

Напомним, в честь Месси назвали редкое растение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК

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