Ярмолюк получил прямую красную в матче с Ливерпулем

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк был удален в домашнем матче с Ливерпулем в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги.

Егор Ярмолюк покидает поле после удаления в матче с Ливерпулем / Getty Images

Инцидент произошел в компенсированное время первого тайма. Во время подготовки к розыгрышу углового у ворот Брентфорда Ярмолюк ударил головой защитника Ливерпуля Жереми Жаке.

If it’s a red card for Yarmoliuk then why is Liverpool not getting a penalty as well https://t.co/BmirbY4ioo — Nana (@NanaRMCF) October 17, 2026

Главный арбитр после просмотра видеоповтора показал украинцу прямую красную карточку.

При этом мерсисайдцы не получили пенальти, поскольку в момент нарушения мяч не находился в игре.

Несмотря на удаление Ярмолюка, Брентфорд ушел на перерыв, ведя в счете. На 44-й минуте Кин Льюис-Поттер вывел хозяев вперед — 1:0.

Напомним, в честь Месси назвали редкое растение.

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