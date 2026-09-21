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Футбол

Ярмолюк объяснил, почему пропустил сентябрьский сбор сборной Украины

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк рассказал о причинах отсутствия в составе сборной Украины на сентябрьские матчи.
Сегодня, 22:00       Автор: Сергей Носенко
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Ярмолюк заявил, что клуб запланировал для него восстановление во время международной паузы. При этом футболист отметил, что пока не готов играть на сто процентов.

"Как все знают, я пропустил значительную часть предсезонной подготовки Брентфорда из-за травмы. Клуб запланировал для меня период реабилитации на это время. Даже сейчас я не могу выкладываться на 100% за клуб, как бы мне этого ни хотелось", — написал Ярмолюк в соцсетях.

По словам футболиста, пропуск матчей дается ему тяжело, однако полноценное восстановление поможет ему быть эффективнее в ближайшие месяцы.

"Я ненавижу пропускать матчи. Но понимаю, что прохождение надлежащего процесса восстановления поможет быть эффективнее на поле — как в матчах за сборную, так и за Брентфорд — в ближайшие месяцы".

При этом Ярмолюк продолжает получать игровое время в английском клубе. Накануне он провел 69 минут в матче АПЛ — это его самый продолжительный выход на поле в нынешнем сезоне.

 

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