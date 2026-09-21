Ярмолюк объяснил, почему пропустил сентябрьский сбор сборной Украины
Ярмолюк заявил, что клуб запланировал для него восстановление во время международной паузы. При этом футболист отметил, что пока не готов играть на сто процентов.
"Как все знают, я пропустил значительную часть предсезонной подготовки Брентфорда из-за травмы. Клуб запланировал для меня период реабилитации на это время. Даже сейчас я не могу выкладываться на 100% за клуб, как бы мне этого ни хотелось", — написал Ярмолюк в соцсетях.
По словам футболиста, пропуск матчей дается ему тяжело, однако полноценное восстановление поможет ему быть эффективнее в ближайшие месяцы.
"Я ненавижу пропускать матчи. Но понимаю, что прохождение надлежащего процесса восстановления поможет быть эффективнее на поле — как в матчах за сборную, так и за Брентфорд — в ближайшие месяцы".
При этом Ярмолюк продолжает получать игровое время в английском клубе. Накануне он провел 69 минут в матче АПЛ — это его самый продолжительный выход на поле в нынешнем сезоне.
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