"Поддался эмоциям": Бущан объяснил эмоциональную реакцию на болельщиков Заря в матче с Динамо

Голкипер Динамо Георгий Бущан прокомментировал инцидент с болельщиками Заря во время матча 7-го тура УПЛ.

После гола киевлян Бущан эмоционально отпраздновал взятие ворот перед фанатской трибуной соперника, после чего между вратарем и болельщиками произошла перепалка.

После матча Бущан признал, что поддался эмоциям и провокациям со стороны трибун. По словам голкипера, во время игры он слышал оскорбления в свой адрес, а также в адрес его семьи и близких.

Бущан отметил, что не хочет оправдывать свое поведение этими обстоятельствами, поскольку как публичный человек должен нести ответственность за свои действия. Вратарь также извинился перед всеми, кого могли задеть его слова.

Голкипер добавил, что сделал выводы из произошедшего и намерен не поддаваться на подобные провокации в дальнейшем.

Матч Заря – Динамо завершился победой киевлян со счетом 2:0. Голы забили Владимир Бражко и Матвей Пономаренко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!