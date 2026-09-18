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Экс-тренера Динамо подозревают в вымогательстве денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство в отношении депутата Киевского городского совета и бывшего тренера футбольного клуба Динамо.
Сегодня, 20:30       Автор: Сергей Носенко
Александр Шовковский / Getty Images
Александр Шовковский / Getty Images

Речь идет о возможном вымогательстве денежных средств в особо крупном размере в условиях военного положения.

13 августа НАБУ получило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, который обязал Бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по сообщению, поступившему 21 июля.

В тот же день детективы НАБУ зарегистрировали производство с предварительной квалификацией по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — вымогательство.

При этом расследование данного уголовного правонарушения не относится к подследственности НАБУ. Поэтому 25 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры определил подследственность за Главным управлением Национальной полиции в Киеве.

Имя экс-тренера в сообщении НАБУ не называется, но журналисты связывают дело в Александром Шовсковским. Сам Шовковский отрицает обвинения. Ранее он заявил, что считает эту историю попыткой его дискредитировать. По словам его словам, речь идет о споре имущественного характера, а он поддерживает независимое расследование обстоятельств дела.

Напомним, скандальный экс-легионер Динамо вернулся в Украину, подписав контракт с клубом УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экс-тренер Динамо Киев Александр Шовковский

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