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Марсак занял шестое место после короткой программы на Lombardia Trophy

Украинский фигурист Кирилл Марсак выступил в короткой программе на Lombardia Trophy — четвертом этапе серии ISU Challenger сезона-2026/27.
Сегодня, 19:44       Автор: Сергей Носенко
Кирилл Марсак / Getty Images
Кирилл Марсак / Getty Images

После первого дня соревнований Кирилл Марсак занимает шестую позицию с результатом 78,1.

Для Марсака это уже второй старт нового сезона: ранее он завоевал серебро на Tallinn Open. В Бергамо украинец представил ту же короткую программу под композицию Where's My Love исполнителя SYML.

В прошлом году на Lombardia Trophy Марсак завершил турнир десятым в общем зачете. В короткой программе тогда он набрал 75,35 балла, поэтому нынешний результат оказался выше на 2,81 балла.

Итоговое положение спортсменов определится после произвольной программы, которая состоится 20 сентября. Мужчины выйдут на лед в 13:30 по местному времени.

Напомним, украинка Ирина Будзинская выступит на престижном турнире Athlos в Лондоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фигурное катание Кирилл Марсак

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