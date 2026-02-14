iSport.ua
Шайдоров сенсационно триумфовал в фигурном катании

Фавориты Олимпиады провалили финал.
Сегодня, 00:15       Автор: Антон Федорцив
Михаил Шайдоров / Getty Images
Михаил Шайдоров / Getty Images

Казахский фигурист Михаил Шайдоров выиграл "золото" Олимпийских игр-2026 в одиночном фигурном катании. В произвольной программе 21-летний спортсмен набрал 198,64 балла.

Общий результат победителя составил 291,58 балла. Шайдоров более чем на 11 пунктов опередил японца Кагияму Юму. Дополнил пьедестал почета соотечественник последнего Сато Сюн.

Американец русского происхождения Илья Малинин остался без медали. Он был первым после короткой программы, но в произвольной дважды упал и занял лишь 15-е место. Как следствие, в финальном протоколе он стал восьмым.

Украинец Кирилл Марсак занял 19-е место. В произвольной программе он стал предпоследним после падения в начале выступления. В пятницу представитель Украины набрал 137,28 балла, а итоговый результат Марсака составил 224,17 балла.

Олимпийские игры. Милан, Италия
Фигурное катание, мужчины

1. Михаил Шайдоров 291,58 балла
2. Кагияма Юма 280,06
3. Сато Сюн 274,90

...

19. Кирилл Марсак 224,17

