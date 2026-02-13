iSport.ua
Русский Українська

Бой Уордли и Дюбуа получил официальную дату

Британцы выйдут в ринг уже весной.
Сегодня, 21:21       Автор: Антон Федорцив
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Чемпион мира в тяжелом весе Фабио Уордли будет защищать титул WBO против соотечественника Даниэля Дюбуа. Поединок состоится 9 мая, сообщает Queensberry Promotions.

Бой примет Манчестер. Уордли впервые будет защищать чемпионский пояс. Британский боксер завоевал титул осенью, когда неожиданно нокаутом победил новозеландца Джозефа Паркера.

В свою очередь Дюбуа в последний раз сражался летом прошлого года. Тогда он во второй раз уступил украинскому боксеру Александру Усику. До поединка он контролировал пояс IBF в хевивейте.

К слову, ранее WBC принял окончательное решение по обязательной защите титула Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Дюбуа Фабио Уордли

Статьи по теме

Уордли и Дюбуа близки к закрытию сделки по бою Уордли и Дюбуа близки к закрытию сделки по бою
Менеджер Уордли поделился мыслями о бое его клиента с Дюбуа Менеджер Уордли поделился мыслями о бое его клиента с Дюбуа
Уордли может провести защиту титула в бою с бывшим чемпионом Уордли может провести защиту титула в бою с бывшим чемпионом
Команда Зинченко пополнила состав аргентинцем и монголом Команда Зинченко пополнила состав аргентинцем и монголом

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Товарищеские матчи клубов УПЛ, Забарный сыграет против Ренна
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Бокс21:21
Бой Уордли и Дюбуа получил официальную дату
Киберспорт20:54
Команда Зинченко пополнила состав аргентинцем и монголом
Олимпийские игры20:25
Чех Йилек выиграл "золото" Олимпиады в конькобежном спорте
Европа19:48
Забарный вернется в старт ПСЖ
Украина19:15
УХЛ: Кременчуг сокрушил Крыжинку Кэпиталз
Олимпийские игры18:53
Спортивный арбитраж отклонил иск Гераскевича к МОК
Европа18:30
МЮ нацелился на звезду Интера
Европа17:58
Милан готовит новые контракты для целого ряда игроков
Украина17:56
Шахтер обыграл Рустави во втором спарринге дня
Формула 117:27
Испанское издание назвало Хонду главной проблемой Астон Мартин
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK