Бой Уордли и Дюбуа получил официальную дату

Чемпион мира в тяжелом весе Фабио Уордли будет защищать титул WBO против соотечественника Даниэля Дюбуа. Поединок состоится 9 мая, сообщает Queensberry Promotions.

Бой примет Манчестер. Уордли впервые будет защищать чемпионский пояс. Британский боксер завоевал титул осенью, когда неожиданно нокаутом победил новозеландца Джозефа Паркера.

В свою очередь Дюбуа в последний раз сражался летом прошлого года. Тогда он во второй раз уступил украинскому боксеру Александру Усику. До поединка он контролировал пояс IBF в хевивейте.

К слову, ранее WBC принял окончательное решение по обязательной защите титула Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!