Забарный вернется в старт ПСЖ

Украинец не выходил в трех матчах подряд.

Защитник Илья Забарный появится на поле с первых минут в 22-м туре французской Лиги 1. ПСЖ центрбека на выезде будет противостоять Ренну.

Звезда сборной Украины вернулся в стартовый состав парижан. Забарный пропустил матч Лиги чемпионов против английского Ньюкасла и два поединка чемпионата Франции. Каждый раз он провел все 90 минут на скамейке запасных.

В противостоянии с Ренном Забарным составит пару центрбеков с Уильяном Пачо. На флангах обороны сыграют Ашраф Хакими и Нуну Мендеш. Марокканец также наденет капитанскую повязку.

Кстати, украинец Егор Ярмолюк приложился к ничьей Брентфорда с лондонским Арсеналом в чемпионате Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!