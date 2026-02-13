iSport.ua
Испанское издание назвало Хонду главной проблемой Астон Мартин

Команда испытывает сложности с силовой установкой.
Сегодня, 17:27       Автор: Андрей Безуглый
Астон Мартин / Getty Images
Астон Мартин / Getty Images

Испанское издание SoyMotor прокомментировало проблемы Астон Мартин перед стартом сезона.

Напомним, что в Барселоне команда начала тесты с большим опозданием, и все еще страдает от различных проблем в Барселоне.

Издание убеждено, что проблемы команды кроются не в новшествах Эдриана Ньюи, а в силовой установке Хонды.

Наибольшие проблемы пока представляют ДВС и коробка передач. А аэродинамические решения - наоборот работают как задумано.

Тем не менее авторы сохраняют осторожный оптимизм, считая, что Астон Мартин, и в частности Ньюи, вскоре решат все проблемы.

Ранее также украинский пилот впервые в истории выиграл формульную серию.

