Испанское издание назвало Хонду главной проблемой Астон Мартин

Испанское издание SoyMotor прокомментировало проблемы Астон Мартин перед стартом сезона.

Напомним, что в Барселоне команда начала тесты с большим опозданием, и все еще страдает от различных проблем в Барселоне.

Издание убеждено, что проблемы команды кроются не в новшествах Эдриана Ньюи, а в силовой установке Хонды.

Наибольшие проблемы пока представляют ДВС и коробка передач. А аэродинамические решения - наоборот работают как задумано.

Тем не менее авторы сохраняют осторожный оптимизм, считая, что Астон Мартин, и в частности Ньюи, вскоре решат все проблемы.

Ранее также украинский пилот впервые в истории выиграл формульную серию.

