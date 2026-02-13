iSport.ua
Бондарев стал первым украинцем-чемпионом в формульных сериях

Пилот выиграл UAE4 Series.
Сегодня, 13:55       Автор: Андрей Безуглый
Александр Бондарев / x.com/pilot_bondarev
Александр Бондарев / x.com/pilot_bondarev

Пилот академии Уильямс Александр Бондарев стал чемпионом UAE4 Series.

16-летний гонщик стал первым украинцем в истории, который суме выиграть формульную серию.

Выступая за команду Mumbai Falcons, Бондарев одержал четыре победы в чемпионате, чего хватило, чтобы возглавить личный зачет.

Уже с нового сезона украинец будет выступать в итальянской Формуле-4 за Prema Racing.

Ранее также Ландо Норрис заявил, что Макларен отстает от конкурентов.

