iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал надолго теряет звездного полузащитника

Игрок может пропустит ЧМ.
Сегодня, 14:51       Автор: Валентина Чорноштан
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Джуд Беллингем 1 февраля получил травму в матче против Райо Вальекано и был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте игры.

Отмечается, что у английского полузащитника повреждение полусухожильной мышцы левой ноги.

Сначала медицинский штаб Реала заявлял, что игрок будет отсутствовать месяц, однако по новой информации от журналиста Рамона Альвареса де Моны хавбек выбыл минимум на два месяца.

Исходя из этих новостей, главный тренер сборной Англии Томас Тухель не будет включать игрока в заявку команды на чемпионат мира в США.

К слову, Футбольная ассоциация Англии продлила контракт наставнику национальной сборной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид сборная Англии по футболу Джуд Белингем

Статьи по теме

Томас Тухель подписал новое соглашение с Англией Томас Тухель подписал новое соглашение с Англией
Будущее Карвахаля в Реале под вопросом Будущее Карвахаля в Реале под вопросом
Преемник Арбелоа в Реале определился с футболистами, которые не входят в его планы Преемник Арбелоа в Реале определился с футболистами, которые не входят в его планы
Реал продаст свою звезду, чтобы подписать Сандро Тонали Реал продаст свою звезду, чтобы подписать Сандро Тонали

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Товарищеские матчи клубов УПЛ, Забарный сыграет против Ренна
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Европа17:58
Милан готовит новые контракты для целого ряда игроков
Украина17:56
Шахтер обыграл Рустави во втором спарринге дня
Формула 117:27
Испанское издание назвало Хонду главной проблемой Астон Мартин
Европа16:45
Тоттенхэм договорился с новым тренером
Олимпийские игры16:15
Двое украинцев финишировали в топ-30 мужского спринта
Европа14:51
Реал надолго теряет звездного полузащитника
Теннис14:28
Стародубцева завершает выступление на турнире в ОАЭ
Европа14:13
Барселона нашла игрока, который усилит защиту команды
Автоспорт13:55
Бондарев стал первым украинцем-чемпионом в формульных сериях
НБА13:50
НБА может изменить систему драфта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK