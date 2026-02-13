Реал надолго теряет звездного полузащитника

Джуд Беллингем 1 февраля получил травму в матче против Райо Вальекано и был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте игры.

Отмечается, что у английского полузащитника повреждение полусухожильной мышцы левой ноги.

Сначала медицинский штаб Реала заявлял, что игрок будет отсутствовать месяц, однако по новой информации от журналиста Рамона Альвареса де Моны хавбек выбыл минимум на два месяца.

Исходя из этих новостей, главный тренер сборной Англии Томас Тухель не будет включать игрока в заявку команды на чемпионат мира в США.

К слову, Футбольная ассоциация Англии продлила контракт наставнику национальной сборной.

