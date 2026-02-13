iSport.ua
Русский Українська

Двое украинцев финишировали в топ-30 мужского спринта

Мандзин и Пидручный отобрались в гонку преследование.
Сегодня, 16:15       Автор: Андрей Безуглый
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх состоялся мужской спринт.

Украину в гонке представляли четверо биатлонистов: Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Богдан Борковский.

Тем не менее нашим спортсменам не удалось показать высокие результаты из-за неудачной стрельбы.

Тем не менее Мандзин и Пидручный показали хорошую скорость на старте, сумев пробиться в топ-30.

А победу, вырванную на последнем круге, отпраздновал француз Кантен Фийон-Майе.

Олимпиада-2026. Биатлон. Спринт, мужчины

  1. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0) 22:53.1
  2. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) +13.7
  3. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +15.9

...

24. Виталий Мандзин (Украина, 0+1) +1:47.4
27. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:54.8
63. Богдан Борковский (Украина, 1+1) +3:12.9
Антон Дудченко (Украина, 2+1) +4:44.5

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Милан готовит новые контракты для целого ряда игроков Милан готовит новые контракты для целого ряда игроков
Шахтер обыграл Рустави во втором спарринге дня Шахтер обыграл Рустави во втором спарринге дня
Испанское издание назвало Хонду главной проблемой Астон Мартин Испанское издание назвало Хонду главной проблемой Астон Мартин
Тоттенхэм договорился с новым тренером Тоттенхэм договорился с новым тренером

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Товарищеские матчи клубов УПЛ, Забарный сыграет против Ренна
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Европа17:58
Милан готовит новые контракты для целого ряда игроков
Украина17:56
Шахтер обыграл Рустави во втором спарринге дня
Формула 117:27
Испанское издание назвало Хонду главной проблемой Астон Мартин
Европа16:45
Тоттенхэм договорился с новым тренером
Олимпийские игры16:15
Двое украинцев финишировали в топ-30 мужского спринта
Европа14:51
Реал надолго теряет звездного полузащитника
Теннис14:28
Стародубцева завершает выступление на турнире в ОАЭ
Европа14:13
Барселона нашла игрока, который усилит защиту команды
Автоспорт13:55
Бондарев стал первым украинцем-чемпионом в формульных сериях
НБА13:50
НБА может изменить систему драфта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK