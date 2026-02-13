Двое украинцев финишировали в топ-30 мужского спринта
Мандзин и Пидручный отобрались в гонку преследование.
В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх состоялся мужской спринт.
Украину в гонке представляли четверо биатлонистов: Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Богдан Борковский.
Тем не менее нашим спортсменам не удалось показать высокие результаты из-за неудачной стрельбы.
Тем не менее Мандзин и Пидручный показали хорошую скорость на старте, сумев пробиться в топ-30.
А победу, вырванную на последнем круге, отпраздновал француз Кантен Фийон-Майе.
Олимпиада-2026. Биатлон. Спринт, мужчины
- Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0) 22:53.1
- Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) +13.7
- Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +15.9
...
24. Виталий Мандзин (Украина, 0+1) +1:47.4
27. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:54.8
63. Богдан Борковский (Украина, 1+1) +3:12.9
Антон Дудченко (Украина, 2+1) +4:44.5
