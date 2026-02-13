iSport.ua
Костюк досрочно снимается еще с одного турнира

Теннисистка продолжает реабилитацию после разрыва связок.
Сегодня, 13:17       Автор: Валентина Чорноштан
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Марта Костюк снялась с турнира серии WTA 1000 в Дубай.

Для украинской теннисистки это уже второй турнир, в котором она не примет участия.

До этого 23-летняя спортсменка пропустила соревнования в катарской Доха, где выступали Элина Свитолина .

Добавим, что Костюк продолжает восстанавливаться после разрыва связок левой ноги.

К слову, Подрез уверенно вышла во второй круг турнира ITF W50.

