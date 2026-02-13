На Олимпиаде-2026 установили первый мировой рекорд

Нидерландская шорттрекистка Ксандра Велзебур установила первый мировой рекорд на Олимпиаде-2026.

В шестой день соревнований спортсменка завоевала золотую медаль на шорттреке 500 м.

Кроме того Велзебур также установила и новый мировой рекорд, преодолев трассу в полуфинале за 41.399 секунд.

Интересно, что предыдущий рекорд принадлежал ей же. В 2022 году в Солт-Лейк-Сити Велзебур финишировала со временем 41.416 секунды.

Напомним, что с расписанием выступлений украинских спортсменов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!