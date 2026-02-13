Команду Михайлюка оштрафовали на 500 000 долларов

Попали под штраф за отказ выпускать готовых к игре баскетболистов.

Юту Джаз оштрафовали на 500 000 долларов за то, что команда не выпустила на паркет здоровых игроков.

Как пишет ESPN, в матче против Орландо в составе Джаз не вышли на игру Лаури Маркканен и Джарен Джексон-младший, хотя были в состоянии провести матч.

Помимо команды, в которой играет Святослав Михайлюк, под штраф попала и Индиана Пэйсерс, штраф для них составил 100 000 долларов.

Отмечается, что в составе Пэйсерс в матче против Юты не выпустили Паскаля Сиакама, хотя по медицинским критериям игрок мог участвовать в матче, заявляет издание со ссылкой на франшизу.

К слову, чемпион НБА дебютировал в Лиге после борьбы с раком яичек.

