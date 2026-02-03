Мемфис провернул громкий обмен с Ютой
За океаном Мемфис и Юта произвели большой обмен. Прописку сменили сразу 8 баскетболистов.
В результате соглашения к рядам Гриззлис присоединились Уолтер Клейтон, Кайл Андерсон, Тейлор Хендрикс и Джорджес Ньянг. Состав же Джаз пополнили Джарен Джексон, Джон Кончар, Джок Лендейл и Винс Уильямс. Также Мемфис получил 3 пика первого раунда.
BREAKING: The Memphis Grizzlies are trading star forward Jaren Jackson Jr., John Konchar, Jock Landale and Vince Williams Jr. to the Utah Jazz for Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang and three future first-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/ax6oQpZx0S— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026
Главный актив обмена – Джексон. Новичок Юты провел 44 поединка в регулярке НБА сезона 2025/26. Средние цифры форварда – 19.2 очка, 5.8 подбора, 1.9 передачи и 1 перехват за почти 31 минуту на паркете.
Тем временем Лейкерс рассматривают вариант прощания с ветераном Леброном Джеймсом.
