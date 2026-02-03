iSport.ua
Мемфис провернул громкий обмен с Ютой

Джа Морант и Святослав Михайлюк – вне соглашения.
Сегодня, 20:56       Автор: Антон Федорцив
Джарен Джексон / Getty Images
Джарен Джексон / Getty Images

За океаном Мемфис и Юта произвели большой обмен. Прописку сменили сразу 8 баскетболистов.

В результате соглашения к рядам Гриззлис присоединились Уолтер Клейтон, Кайл Андерсон, Тейлор Хендрикс и Джорджес Ньянг. Состав же Джаз пополнили Джарен Джексон, Джон Кончар, Джок Лендейл и Винс Уильямс. Также Мемфис получил 3 пика первого раунда.

Главный актив обмена – Джексон. Новичок Юты провел 44 поединка в регулярке НБА сезона 2025/26. Средние цифры форварда – 19.2 очка, 5.8 подбора, 1.9 передачи и 1 перехват за почти 31 минуту на паркете.

Тем временем Лейкерс рассматривают вариант прощания с ветераном Леброном Джеймсом.

