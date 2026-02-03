ПСЖ готов сделать лидера Челси центром обновленного проекта

Французский Пари Сен-Жермен определился с лидером команды на новый период. Менеджмент гранда видит в этой роли полузащитника Энцо Фернандеса, сообщает CaughtOffside.

Лондонский Челси хотел бы сохранить аргентинца. Впрочем, из-за финансовых обязанных "синих" могут рассмотреть продажу Фернандеса. Ценник хавбека может составить 100–110 млн евро. ПСЖ готов потратить такую ​​сумму.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых оформил 11 голов и 4 ассиста. Контракт аргентинца с лондонцами действует до лета 2032-го. Три года назад Челси отдал за него 121 млн евро.

К слову, французский Монако продал юного нападающего в аравийский Аль-Иттихад.

