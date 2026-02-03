iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ готов сделать лидера Челси центром обновленного проекта

Хавбек всерьез заинтересовал победителя Лиги чемпионов.
Сегодня, 21:45       Автор: Антон Федорцив
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Французский Пари Сен-Жермен определился с лидером команды на новый период. Менеджмент гранда видит в этой роли полузащитника Энцо Фернандеса, сообщает CaughtOffside.

Лондонский Челси хотел бы сохранить аргентинца. Впрочем, из-за финансовых обязанных "синих" могут рассмотреть продажу Фернандеса. Ценник хавбека может составить 100–110 млн евро. ПСЖ готов потратить такую ​​сумму.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых оформил 11 голов и 4 ассиста. Контракт аргентинца с лондонцами действует до лета 2032-го. Три года назад Челси отдал за него 121 млн евро.

К слову, французский Монако продал юного нападающего в аравийский Аль-Иттихад.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ПСЖ энцо фернандес

Статьи по теме

Челси совершил крутейший камбек против Вест Хэма Челси совершил крутейший камбек против Вест Хэма
Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет с Реалом Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет с Реалом
Тоттенхэм и Ювентус нацелились на экс-вингера Челси Тоттенхэм и Ювентус нацелились на экс-вингера Челси
Кварацхелия попал в лазарет ПСЖ Кварацхелия попал в лазарет ПСЖ

Видео

НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и Челси сыграют за выход в финал Кубка лиги
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Киберспорт23:10
NaVi после поражения победили трижды подряд на BLAST Slam VI
Легкая атлетика22:59
Чемпион Европы побил континентальный рекорд в беге
Европа22:14
Новый тренер МЮ сможет получить четверть миллиарда на трансферы
Европа21:45
ПСЖ готов сделать лидера Челси центром обновленного проекта
НБА20:56
Мемфис провернул громкий обмен с Ютой
Другие страны20:25
Хамес начал переговоры с четвертьфиналистом МЛС
Украина19:58
Легионер середняка УПЛ исчез из лагеря команды
НБА19:48
Тренер Торонто близок к назначению на Матче всех звезд
Европа19:27
Аутсайдер Серии A назначил тренером экс-хавбека сборной Швеции
Другое19:08
Мудрик угрожал соперникам из Польши во время игры CS2
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK