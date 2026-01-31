iSport.ua
Челси совершил крутейший камбек против Вест Хэма

Лондонцы спасли матч в компенсированное время.
Сегодня, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
В субботу, 31 января, Челси принимал дома Вест Хэм.

Гости довольно быстро удивили Челси,боткрыв счёт уже на седьмой минуте. Боуэн удачным ударом в левый угол пробил Санчеса.

Следующие полчаса прошли в плотной борьбе, а затем на 36-й минуте Саммервилль удвоил преимущество "молотобойцев". С таким счётом команды и ушли на перерыв.

После перерыва Вест Хэм попытался удержать счёт, отойдя назад, но уже на 58-й минуте Жоао Педро начал камбек хозяев. А на 72-й минуте Кукурелья без шансов для кипера наконец сравнял счёт.

Под конец матча Вест Хэм упустил свой единственный во втором тайме шанс, попав в штангу. В ответ в компенсированное время Фернандес вырвал для "синих" тяжелейшую победу.

Челси - Вест Хэм 3:2

Голы: Жоао Педро, 57, Кукурелья, 70, Фернандес, 90+2 - Боуэн, 7, Саммервилль, 36

