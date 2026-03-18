Челси провел худшее двухматчевое противостояние в истории
Впервые пропустил 8 голов в двухматчевой дуэли.
Накануне состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Челси уступил ПСЖ с общим счётом 2:8 (2:5, 0:3).
Для английской команды такой показатель пропущенных голов в двухматчевом противостоянии стал первым в истории.
Ранее Челси никогда не пропускал 8 голов, включая национальные турниры и еврокубки.
8 - Chelsea have conceded eight goals across a competitive two-legged tie (domestic and European) for the first time in their history. Breached. pic.twitter.com/sxVLoMV43Q— OptaJoe (@OptaJoe) March 17, 2026
