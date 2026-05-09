Уордли собирается бросить вызов Усику в случае победы над Дюбуа

Майк Офо, менеджер чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли, заявил, что его клиент в случае победы над Даниэлем Дюбуа бросит вызов обладателю титулов WBC, WBA и IBF Александру Усику.

При этом представитель британского боксера отметил, что они готовы рассматривать и другие варианты, если не удастся устроить бой с украинцем.

"Как только прозвучит объявление: "И все еще чемпион", он вызовет Усика на бой. Если не Усик, мы будем искать следующий по значимости вызов - будь то Уайлдер или кто-то еще из этих парней, они могут получить этот шанс. Фабио не боится никаких вызовов.

Дюбуа - большой, сильный, он боксировал на высочайшем уровне и далеко не простак. Он будет очень мотивирован, и мы увидим его лучшую версию, но хватит ли этого, чтобы победить Фабио? Я так не думаю.

Дело не в том, что Уордли делает на тренировках сейчас или в чем-то конкретном сегодня, а скорее в том, что он делал на протяжении последних 10-12 лет. Все эти решения в прошлом позволяют Фабио побеждать этих парней, потому что он профессионал до мозга костей. Пока они где-то выпивают или месяцами отдыхают и набирают вес, он продолжает работать.

С этим приходит и уверенность - осознание того, что ты на вершине горы. Мы увидим еще лучшего Фабио, потому что претенденты хотят забрать то, что принадлежит ему. Из охотника он превратился в добычу, но все равно сам продолжает охотиться.

Мы выбрали этот бой, мы знаем, что это вызов, опасный поединок, где все может пойти не так, но именно это его мотивирует и настраивает на то, чтобы принимать такие вызовы", - приводит слова менеджера The Ring.

Напомним, что поединок Уордли и Дюбуа состоится 9 мая в Манчестере.

