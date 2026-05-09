"Надежда": Уордли высказался о том, с кем хотел бы выйти на ринг после боя с Дюбуа

Чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли рассказал, что в случае победы над своим соотечественником и экс-чемпионом Дэниелом Дюбуа хочет выйти на ринг только против Александра Усика.

После этого боя, если я успешно пройду Дюбуа, то план и надежда очевидны — выйти на Александра Усика. Не думаю, что WBO будет против объединительного поединка.

Также 31-летний британец прокомментировал слухи касательно боя против восходящей звезды бокса Мозеса Итаумы.

"Мы всё ещё тренируемся в одном зале, всё ещё рядом друг с другом, у нас один и тот же тренер и всё такое. Поэтому прямо сейчас, на данный момент, этот бой невозможен. Он не состоится, даже если речь идёт о статусе обязательного претендента по линии WBO. Думаю, это история для куда более далёкого будущего", — заявил Уордли.

К слову, директор команды Усика назвал условие для боя с Уордли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!