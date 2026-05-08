Украина вернулась в элиту мирового хоккея

Польша не сумела обыграть Литву в основное время.

Сборная Украины по хоккею снова будет выступать в элитном дивизионе.

Это стало возможным по итогам заключительного матча в дивизионе IA между Польшей и Литвой.

Накануне "сине-желтые" разбили Японию и заняли вторую строчку в группе, выход в элиту зависел от Польши. А поляки не сумели обыграть Литву, при счете 1:1 матч перешел в овертаймы.

А это значит, что сборная Польши уже не сможет догнать Украину, которая вернутся в элитный дивизон впервые с 2007 года.

Напомним, что сборная Украины провела девять сезонов в элите мирового хоккея. Лучшим результатом было девятое место на ЧМ-2002.

