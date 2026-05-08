iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Украина вернулась в элиту мирового хоккея

Польша не сумела обыграть Литву в основное время.
Вчера, 23:00       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины по хоккею / ФХУ
Сборная Украины по хоккею / ФХУ

Сборная Украины по хоккею снова будет выступать в элитном дивизионе.

Это стало возможным по итогам заключительного матча в дивизионе IA между Польшей и Литвой.

Накануне "сине-желтые" разбили Японию и заняли вторую строчку в группе, выход в элиту зависел от Польши. А поляки не сумели обыграть Литву, при счете 1:1 матч перешел в овертаймы.

А это значит, что сборная Польши уже не сможет догнать Украину, которая вернутся в элитный дивизон впервые с 2007 года.

Напомним, что сборная Украины провела девять сезонов в элите мирового хоккея. Лучшим результатом было девятое место на ЧМ-2002.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Боруссия стал вице-чемпионом Германии Боруссия стал вице-чемпионом Германии
Реал провел прямые переговоры с Моуринью Реал провел прямые переговоры с Моуринью
УПЛ: Кривбасс, Колос и Полесье добыли победу в 27-м туре УПЛ: Кривбасс, Колос и Полесье добыли победу в 27-м туре
Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме

Видео

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, матчи Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме
просмотров
УПЛ: Кривбасс, Колос и Полесье добыли победу в 27-м туре
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:35
Европа23:35
Боруссия стал вице-чемпионом Германии
Европа и мир23:00
Украина вернулась в элиту мирового хоккея
Европа22:26
Реал провел прямые переговоры с Моуринью
Украина22:15
УПЛ: Кривбасс, Колос и Полесье добыли победу в 27-м туре
Теннис21:52
Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме
Европа21:15
FWA назвала лучшего игрока сезона в АПЛ
Футбол20:30
Месси прокомментировал его соперничество с Роналду
Украина19:58
Полесье все же сумело додавить Александрию
Европа и мир19:15
Украина обыграла Японию и гарантировала себе финиш в топ-3
Украина18:30
Сборная Украины выбрала соперника на товарищеский матч в мае
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK