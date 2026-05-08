Украина обыграла Японию и гарантировала себе финиш в топ-3

"Сине-желтые" все еще могут выйти в элиту.
Сегодня, 19:15       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины по хоккею / Getty Images

В пятницу, 8 мая, сборные Украины и Японии провели заключительный матч в дивиизоне IA.

Соперник открыл счет первым, однако еще до окончания трети "сине-желтые" ответили тремя шайбами.

А вот вторая и третья трети оказались безголевыми, что позволило сборной Украины одержать уверенную победу.

Благодаря этому команда заняла вторую строчку с десятью очками и гарантировала себе финиш в топ-3. Окончательная позиция будет зависеть от матча Польши и Литвы.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион IA, пятый тур

Украина — Япония 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Турнирная таблица дивизиона IA ЧМ-2026 по хоккею

  1. Казахстан — 13 очков (5 матчей), 20:8 (разница шайб)
  2. Украина — 10 очков (5), 14:12
  3. Франция — 8 очков (5), 12:11
  4. Польша — 7 очков (4), 11:10
  5. Япония — 2 очка (4), 8:15
  6. Литва — 2 очка (4), 5:11

