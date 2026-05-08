Украина обыграла Японию и гарантировала себе финиш в топ-3
"Сине-желтые" все еще могут выйти в элиту.
В пятницу, 8 мая, сборные Украины и Японии провели заключительный матч в дивиизоне IA.
Соперник открыл счет первым, однако еще до окончания трети "сине-желтые" ответили тремя шайбами.
А вот вторая и третья трети оказались безголевыми, что позволило сборной Украины одержать уверенную победу.
Благодаря этому команда заняла вторую строчку с десятью очками и гарантировала себе финиш в топ-3. Окончательная позиция будет зависеть от матча Польши и Литвы.
Чемпионат мира по хоккею. Дивизион IA, пятый тур
Украина — Япония 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)
Турнирная таблица дивизиона IA ЧМ-2026 по хоккею
- Казахстан — 13 очков (5 матчей), 20:8 (разница шайб)
- Украина — 10 очков (5), 14:12
- Франция — 8 очков (5), 12:11
- Польша — 7 очков (4), 11:10
- Япония — 2 очка (4), 8:15
- Литва — 2 очка (4), 5:11
