Украина обыграла Японию и гарантировала себе финиш в топ-3

"Сине-желтые" все еще могут выйти в элиту.

В пятницу, 8 мая, сборные Украины и Японии провели заключительный матч в дивиизоне IA.

Соперник открыл счет первым, однако еще до окончания трети "сине-желтые" ответили тремя шайбами.

А вот вторая и третья трети оказались безголевыми, что позволило сборной Украины одержать уверенную победу.

Благодаря этому команда заняла вторую строчку с десятью очками и гарантировала себе финиш в топ-3. Окончательная позиция будет зависеть от матча Польши и Литвы.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион IA, пятый тур

Украина — Япония 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Турнирная таблица дивизиона IA ЧМ-2026 по хоккею

Казахстан — 13 очков (5 матчей), 20:8 (разница шайб) Украина — 10 очков (5), 14:12 Франция — 8 очков (5), 12:11 Польша — 7 очков (4), 11:10 Япония — 2 очка (4), 8:15 Литва — 2 очка (4), 5:11

