Кривбасс - Карпаты 1:0: обзор матча и результат игры 08.05.2026

Криворожцы прервали длительную беспроигрышную серию львовской команды.
Сегодня, 16:20       Автор: Игорь Мищук
Кривбасс обыграл Карпаты / ФК Кривбасс

В пятницу, 8 мая, Кривбасс домашним матчем с Карпатами открыл программу 27-го тура украинской Премьер-лиги.

Криворожской команде на своем поле удалось одолеть с минимальным счетом 1:0 львовян, прервав тем самым их восьмиматчевую беспроигрышную серию и серию из семи поединков без пропущенных мячей.

Определяющим во встрече стал гол, который себе в актив записал Ассан Сек. На 32-й минуте Ян Юрчец прострелил в штрафную с правого фланга, Максим Задерака пропустил на ближней, а сенегальский легионер замкнул из пределов вратарской.

Набрав 44 очка, Кривбасс занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице УПЛ. Карпаты с 37 баллами расположились на девятой позиции.

Статистика матча Кривбасс - Карпаты 27-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Карпаты 1:0

Гол: Сек, 32

Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 7 - 6
Угловые: 3 - 6
Фолы: 8 - 8

Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац - Задерака, Араухо, Шевченко - Лин (Джовани, 69), Сек (Мулык, 69), Мендоза (Боржес, 89).

Карпаты: Домчак - Сыч (Мирошниченко, 60), Бабогло, Холод, Лях - Чачуа, Сапуга (Эдсон, 16, Эрики, 79), Шах (Рубчинский, 60) - Алькайн, Карабин (Квасница, 79), Костенко.

Предупреждения: Джонс, Мендоза, Кемкин - Эдсон, Шах, Холод.

