Эгиналду претендует на звание автора лучшего гола игрового дня Лиги конференций

Бразилец забил единственный мяч "горняков" в ответном матче с Кристал Пэлас.

Вингер Шахтера Эгиналду претендует на награду автору лучшего гола по итогам игрового дня в Лиге конференций.

Накануне "горняки" в ответном матче полуфинала турнира уступили Кристал Пэлас со счетом 1:2, а бразилец на 34-й минуте сравнял счет в поединке, эффектно пробив из пределов штрафной в левую девятку.

Также на награду претендует Исмаила Сарр, который забил победный для "орлов" гол в противостоянии с Шахтером.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

