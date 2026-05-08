Эгиналду претендует на звание автора лучшего гола игрового дня Лиги конференций
Вингер Шахтера Эгиналду претендует на награду автору лучшего гола по итогам игрового дня в Лиге конференций.
Накануне "горняки" в ответном матче полуфинала турнира уступили Кристал Пэлас со счетом 1:2, а бразилец на 34-й минуте сравнял счет в поединке, эффектно пробив из пределов штрафной в левую девятку.
Читай также: Шахтер повторно проиграл Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций.
Также на награду претендует Исмаила Сарр, который забил победный для "орлов" гол в противостоянии с Шахтером.
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
Eguinaldo's stunner or Sarr sealing Crystal Palace's #UECLfinal spot? 🤔#UECLGOTD | @FlixBus_DE— UEFA Conference League (@Conf_League) May 7, 2026
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Кристал Пэлас - Шахтер (2:1).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!