"Большая честь моим игрокам": Тренер Кристал Пэлас оценил победу над Шахтером

Оливер Гласнер поделился впечатлениями от выхода в финал Лиги конференций.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер прокомментировал победу над Шахтером (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги конференций.

Английская команда накануне во второй раз одолела "горняков" и теперь сыграет в финале турнира против Райо Вальекано.

"Это мой четвертый финал подряд в моем четвертом полном сезоне. Это невероятно, лично для меня это что-то грандиозное. Когда я объявил, что ухожу, моим долгом стало работать еще упорнее, если это вообще возможно: дать результат как тренер, поддержать игроков и сделать так, чтобы наши болельщики гордились.

Вы всегда хотите, чтобы в вашем последнем матче было за что бороться. Вы хотите играть за трофеи, и теперь мы можем побороться за европейский кубок. Что я могу пообещать, так это то, что мы отдадим все силы, чтобы привезти его на наш стадион.

Это было действительно захватывающе. Каждый мог видеть, насколько хорош Шахтер, поэтому большая честь моим игрокам. Они придерживались плана и работали очень упорно.

Фантастическая атмосфера. Это именно то, почему ты еще маленьким мальчиком хочешь стать футболистом - вот такая награда, которую ты получаешь. Мы вместе в нашем следующем финале. То, что этот состав игроков делает для Кристал Пэлас, просто удивительно", - приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

