"Играли на достаточном уровне, чтобы пройти дальше": Туран высказался о поражении от Кристал Пэлас

Тренер Шахтера подвел итоги выступлению команды в Лиге конференций.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Арда Туран / Getty Images
Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал ответный матч полуфинала Лиги конференций против Кристал Пэлас.

Накануне английская команда одержала победу над "горняками" со счетом 2:1 и вышла в финал турнира.

"Прежде всего, поздравляю Кристал Пэлас и их тренера. Они проделали отличную работу и добились того, чего хотели. Если команда побеждает тебя и выходит в финал еврокубков, это, вероятно, означает, что они приняли больше правильных решений и действовали лучше, поэтому поздравляю нашего соперника.

Что касается нас, мы очень расстроены. Я не могу принять вылет. Я не хочу это принимать на стадии полуфинала. Потому что, по моему мнению, мы играли на достаточном уровне, чтобы пройти дальше в этом раунде, и мы были ближе к этому, чем может казаться. Но это часть жизни, часть этой игры, иногда так бывает. Будем учиться и извлечем из этого раунда полезные уроки. И никогда не отступим.

Я горжусь своими игроками и нашим европейским путем и считаю, что мы отдали максимум, чтобы дать людям надежду в этом сезоне и в этих 20 еврокубковых матчах. Именно поэтому я горжусь игроками, и мы будем двигаться дальше.

Мой любимый момент - это сейчас, когда мы в полуфинале. Лучший и самый счастливый момент для меня - это всегда самый высокий уровень, которого я достигаю, и сейчас это именно он. Конечно, я очень расстроен и вынесу из этого сезона как самые печальные, так и самые счастливые уроки. Именно это я и постараюсь сделать. И именно то, что я получаю от вас такую ​​благодарность, могу отвечать на ваш вопрос и давать людям надежду, считаю, делает этот момент лучшим для меня в этом сезоне.

С точки зрения уровня и стиля обе стороны играли так, как хотели, именно поэтому мы должны уважать обе команды. Что касается игроков, то мы на многих позициях равны с ними, а на некоторых, считаю, даже сильнее по качеству. Так будет и в будущем. Если говорить о тренерах, по моему мнению, у них более опытный и более сильный тренер", - приводит слова Турана официальный сайт Шахтера.

