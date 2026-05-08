Испания обеспечила себе дополнительное место в Лиге чемпионов следующего сезона

Ла Лига увеличила свое представительство в главном еврокубке.

Испания будет представлена в ЛЧ пятью командами / Getty Images

Определилась вторая ассоциация, которая получила дополнительное место в основном этапе Лиги чемпионов в сезоне-2026/27.

По итогам ответных матчей полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций второе место в сезонном рейтинге ассоциаций обеспечила себе Испания.

После повторной победы Райо Вальекано над Страсбуром (1:0) и выхода в финал Лиги конференций Испания (22,093) имеет отрыв от Германии (21,785) в 0,308 балла и стала недосягаемой на второй строчке рейтинга. Даже победы Фрайбурга над Астон Виллой в финале Лиги Европы будет недостаточно для немецкой ассоциации, чтобы обойти испанцев.

Таким образом, в следующем сезоне испанская Ла Лига будет представлена в главном еврокубковом турнире пятью командами.

Напомним, ранее пять команд в Лиге чемпионов гарантировала себе Англия.

