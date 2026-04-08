Англия официально получила пятый слот в Лиге чемпионов

Пять английских клубов смогут участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Это стало возможным после победы Арсенала над Спортингом.

Напомним, что дополнительный слот получает две страны, чьи команды продемонстрировали лучшие результаты во всех трех еврокубках.

После победы Арсенала Англия набрала 25,013 и не сможет опуститься ниже второй строчки. Второй же стала Испания с 20,281 пунктами.

