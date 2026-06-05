Ворскла получила очередной трансферный бан

Уже седьмой для полтавского клуба.

ФИФА в очередной раз наказала Ворсклу.

Напомним, что полтавский клуб испытывает серьезные проблемы с финансами. Ранее клубу не выдали атестат на следующий сезон.

Но и ФИФА продолжает давить на Ворсклу, наградив клуб трансферным баном.

Для Ворсклы это уже седьмой трансферный бан, который, как и предыдущие действует три следующих трансферных окна. Первый же бан был получил еще в сентябре прошлого года.

Ранее также сообщалось, что Карпаты покинул бразильский легионер.

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