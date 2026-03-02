Ворскла приостановила работу клуба

Функционирование мужской и женской команд пребывает на паузе из-за проблем с финансированием.

Футбольный клуб Ворскла приостановил деятельность и поставил на паузу проекты женской и мужской команд.

Об этом сообщает Суспільне Полтава со ссылкой на собственные источники, приближенные к полтавскому клубу.

Отмечается, что причиной стали финансовые затруднения и отсутствие инвесторских вливаний.

"По факту все упирается в проблемы с инвестором и отсутствие финансовых вливаний. Процесс во всех командах был приостановлен на неопределенное время. Ждут решения главного инвестора клуба относительно будущего", - сообщил источник.

Все процессы в Ворскле приостановлены на неопределенный срок. Речь идет как о мужской, так и о женской команде клуба, а эта ситуация может повлиять на их участие в текущих и предстоящих соревнованиях.

Владельцем Ворсклы является бизнесмен Константин Жеваго, на активы которого, в том числе и на футбольный клуб, были наложены санкции СНБО.

Напомним, что недавно Ворскла получила пятый трансферный бан от ФИФА.

