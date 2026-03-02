iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ворскла приостановила работу клуба

Функционирование мужской и женской команд пребывает на паузе из-за проблем с финансированием.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Ворскла приостановила деятельность / ФК Ворскла
Ворскла приостановила деятельность / ФК Ворскла

Футбольный клуб Ворскла приостановил деятельность и поставил на паузу проекты женской и мужской команд.

Об этом сообщает Суспільне Полтава со ссылкой на собственные источники, приближенные к полтавскому клубу.

Отмечается, что причиной стали финансовые затруднения и отсутствие инвесторских вливаний.

"По факту все упирается в проблемы с инвестором и отсутствие финансовых вливаний. Процесс во всех командах был приостановлен на неопределенное время. Ждут решения главного инвестора клуба относительно будущего", - сообщил источник.

Все процессы в Ворскле приостановлены на неопределенный срок. Речь идет как о мужской, так и о женской команде клуба, а эта ситуация может повлиять на их участие в текущих и предстоящих соревнованиях.

Владельцем Ворсклы является бизнесмен Константин Жеваго, на активы которого, в том числе и на футбольный клуб, были наложены санкции СНБО.

Напомним, что недавно Ворскла получила пятый трансферный бан от ФИФА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла

Статьи по теме

Ворскла получила пятый трансферный бан от ФИФА Ворскла получила пятый трансферный бан от ФИФА
Ворскла получила очередной бан от ФИФА Ворскла получила очередной бан от ФИФА
Колос объявил о подписании бывшего игрока Ворсклы Колос объявил о подписании бывшего игрока Ворсклы
Женская команда Ворсклы завершила еврокубковый сезон Женская команда Ворсклы завершила еврокубковый сезон

Видео

ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют с Жил Висенте, а Реал Мадрид проведёт матч с Хетафе
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры18:32
Украинцам запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026
Украина17:55
Ворскла приостановила работу клуба
Украина17:20
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Гайдучик возглавил список, Сторчоус подтянулся в шестерку преследователей
Украина17:00
Таблица УПЛ: Шахтер вышел в единоличные лидеры, Полесье приблизилось к ЛНЗ
Украина16:45
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
Украина16:32
Кудривка взяла верх в гостях над Полтавой
Европа14:51
Ювентус заинтересованный в подписании игрока Сельты
НБА14:32
Защитник Кливленда вошел в топ-3 по штрафным броскам
Бокс14:00
Стало известно кто подерётся за освобождённый пояс Джервонта Дэвиса
НБА13:27
Ветеран Мэверикс получил ушиб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK