Колос объявил о подписании бывшего игрока Ворсклы

Бывший полузащитник Ворсклы Артем Челядин стал игроком Колоса.

О подписании 25-летнего украинского футболиста коваливский клуб объявил на своем официальном сайте.

Игрок присоединился к Колосу в статусе свободного агента, подписав контракт на два года.

Предыдущим клубом Челядина была Ворскла, за которую он провел с 2019 года 138 матчей, отличившись четырьмя голами и десятью результативными передачами. После вылета полтавцев из УПЛ полузащитник покинул команду.

Ранее сообщалось, что другой клуб УПЛ ЛНЗ приютил украинца из чемпионата Германии.

