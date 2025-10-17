Колос объявил о подписании бывшего игрока Ворсклы
Артем Челядин пополнил состав коваливской команды.
Бывший полузащитник Ворсклы Артем Челядин стал игроком Колоса.
О подписании 25-летнего украинского футболиста коваливский клуб объявил на своем официальном сайте.
Игрок присоединился к Колосу в статусе свободного агента, подписав контракт на два года.
Предыдущим клубом Челядина была Ворскла, за которую он провел с 2019 года 138 матчей, отличившись четырьмя голами и десятью результативными передачами. После вылета полтавцев из УПЛ полузащитник покинул команду.
Ранее сообщалось, что другой клуб УПЛ ЛНЗ приютил украинца из чемпионата Германии.
