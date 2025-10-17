iSport.ua
Колос объявил о подписании бывшего игрока Ворсклы

Артем Челядин пополнил состав коваливской команды.
Сегодня, 17:48
Артем Челядин / ФК Колос Ковалівка
Артем Челядин / ФК Колос Ковалівка

Бывший полузащитник Ворсклы Артем Челядин стал игроком Колоса.

О подписании 25-летнего украинского футболиста коваливский клуб объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Судьба Нагорняка в Эпицентре зависит от трех матчей

Игрок присоединился к Колосу в статусе свободного агента, подписав контракт на два года.

Предыдущим клубом Челядина была Ворскла, за которую он провел с 2019 года 138 матчей, отличившись четырьмя голами и десятью результативными передачами. После вылета полтавцев из УПЛ полузащитник покинул команду.

Ранее сообщалось, что другой клуб УПЛ ЛНЗ приютил украинца из чемпионата Германии.

