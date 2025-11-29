iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лунин попал в сферу интересов итальянского гранда

Украинскому голкиперу готовы пообещать место в стартовом составе.
Вчера, 12:58       Автор: Игорь Мищук
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Миланский Интер рассматривает возможность подписания украинского голкипера мадридского Реала Андрея Лунина.

Итальянский гранд занялся поисками нового вратаря на следующий сезон и видит в украинце потенциальную замену 36-летнему швейцарцу Янну Зоммеру, игра которого в последнее время подвергается критике, а его контракт с "нерадзурри" истекает летом 2026 года.

Читай также: Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе

Как сообщает Defensa Central, Интер может предложить Реалу за переход Лунина 10-12 миллионов евро, а также готов пообещать украинскому голкиперу место в стартовом составе команды.

Отмечается, что миланский клуб специально отправил скаута на матч Реала с Олимпиакосом (4:3) в Лиге чемпионов, чтобы тот понаблюдал за игрой украинца.

Напомним, что тот поединок стал для украинского вратаря первым в этом сезоне. Он подменил основного вратаря "сливочных" Тибо Куртуа, который выбыл из-за гастроэнтерита.

Отметим, ранее интерес к Лунину также приписывали другому итальянскому гранду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин Интер Милан

Статьи по теме

Лацио согласовал возвращение в Серию А чемпиона Европы Лацио согласовал возвращение в Серию А чемпиона Европы
Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе
Бразильская звезда Реала в сфере интересов Манчестер Юнайтед Бразильская звезда Реала в сфере интересов Манчестер Юнайтед
Барселона составила список главных трансферных целей на следующий сезон Барселона составила список главных трансферных целей на следующий сезон

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Цыганков и Ванат сыграют с Реалом, Рома Довбика встретится с Наполи, а Челси и Арсенал сойдутся в дерби
просмотров
УПЛ: Рух переиграл Александрию, Металлист 1925 потерял очки с Эпицентром, а Полесье победило Зарю
просмотров

Последние новости

Сборные21:12
Украина уверенно обыграла сборную Дании в отборе к ЧМ-2027
Формула 120:55
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Европа20:29
Челси вдесятером удержал ничью с Арсеналом
Украина19:58
Полесье одолело Зорю дома
Формула 119:47
Гран-при Катара: Ферстаппен выиграл гонку, опередив Пиастри и Сайнса
Формула 119:34
Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, обойдя Пиастри и Сайнса
Биатлон18:56
Сборная Франции выиграла смешанную эстафету
Украина18:25
УХЛ: Кременчуг уничтожил Шторм
Киберспорт18:19
NaVi пробились в основную часть BLAST Slam V
НБА17:59
Голден Стэйт подписал Карри-младшего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK