Лунин попал в сферу интересов итальянского гранда

Миланский Интер рассматривает возможность подписания украинского голкипера мадридского Реала Андрея Лунина.

Итальянский гранд занялся поисками нового вратаря на следующий сезон и видит в украинце потенциальную замену 36-летнему швейцарцу Янну Зоммеру, игра которого в последнее время подвергается критике, а его контракт с "нерадзурри" истекает летом 2026 года.

Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе

Как сообщает Defensa Central, Интер может предложить Реалу за переход Лунина 10-12 миллионов евро, а также готов пообещать украинскому голкиперу место в стартовом составе команды.

Отмечается, что миланский клуб специально отправил скаута на матч Реала с Олимпиакосом (4:3) в Лиге чемпионов, чтобы тот понаблюдал за игрой украинца.

Напомним, что тот поединок стал для украинского вратаря первым в этом сезоне. Он подменил основного вратаря "сливочных" Тибо Куртуа, который выбыл из-за гастроэнтерита.

Отметим, ранее интерес к Лунину также приписывали другому итальянскому гранду.

