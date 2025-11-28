iSport.ua
Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе

Основной голкипер Реала готовится с командой к ближайшему матчу с Жироной.
Вчера, 18:29       Автор: Игорь Мищук
Тибо Куртуа / Getty Images
Тренерский штаб Реала снова может рассчитывать на основного голкипера Тибо Куртуа.

Как сообщает Marca, 33-летний бельгийский вратарь вернулся в общую группу и готовился с командой к ближайшему матчу чемпионата Испании против Жироны.

Читай также: Бразильская звезда Реала в сфере интересов Манчестер Юнайтед

Ранее Куртуа был вынужден пропустить поединок Лиги чемпионов с Олимпиакосом (4:3) из-за вирусной желудочно-кишечной инфекции, а в воротах Реала его заменил украинец Андрей Лунин, который провел свой первый матч в этом сезоне.

Также отмечается, что в общей группе мадридской команды тренировались Эдуардо Камавинга, Антонио Рюдигер и Франко Мастантуоно, а Эдер Милитао занимался частично, завершая процесс восстановления после травмы.

В то же время Давид Алаба, Дин Хейсен и Дани Карвахаль пока работают индивидуально в зале.

Матч 14-го тура Ла Лиги Жирона - Реал состоится в воскресенье, 30 ноября.

Ранее сообщалось,  что полузащитник Федерико Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид

