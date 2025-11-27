"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала

Полузащитник "сливочных" отрицает, что в команде существует раскол.

Полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде высказался по поводу слухов о проблемах в раздевалке команды из-за якобы недовольства некоторых игроков новым главным тренером Хаби Алонсо.

Хавбек мадридцев опроверг эту информацию, отметив сплоченность в коллективе.

"После недели, когда было сказано много всего, мы стали едины как никогда. Иметь в команде Вини и Мбаппе - это удача, но работать с лучшей командой в мире, которая отдается полностью - это честь.

Я работаю, чтобы вернуться к оптимальной форме. Мистер всегда рядом, поддерживает и делает все возможное, чтобы я рос и помогал команде.

Не всегда бывает легко, но тренерский штаб и футболисты сейчас более сплочены, чем когда-либо", - написал Вальверде в Instagram.

Отметим, ранее сообщалось, что Вальверде входит в число игроков, которые недовольны работой главного тренера Хаби Алонсо.

