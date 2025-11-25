Трио лидеров Реала недовольно работой с Хаби Алонсо

Звезды могут восстать против тренера.

В сеть просочилась информация о разочаровании в раздевалке мадридского Реала. Ряд ведущих исполнителей раздражен сотрудничеством с главным тренером Хаби Алонсо, сообщает Cadena SER.

Нападающий Винисиус Жуниор отказался продлевать контракт, пока во главе гранда остается "несправедливый" испанец. В свою очередь универсал Федерико Вальверде стремится играть в центре поля, а не на фланге обороны. Наконец хавбек Джуд Беллингем не может найти места в системе Хаби Алонсо.

Испанский специалист возглавил Реал летом. Под его руководством "сливочные" идут лидером Ла Лиги (32 очка). Также мадридцы оформили 3 победы в четырех турах основного этапа Лиги чемпионов.

Кстати, в субботу Реал ушел от поражения от Эльче в чемпионате Испании.

