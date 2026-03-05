iSport.ua
Судаков близок к возвращению на поле после травмы

Украинца ожидают в составе уже в ближайшем поединке с Порту.
Сегодня, 12:30       Автор: Игорь Мищук
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Бенфики Георгий Судаков вскоре должен вернуться на поле после проблем с поясницей.

Об этом сообщает издание Record.

Из-за этого повреждения 23-летний футболист не смог принять участие в двух поединках лиссабонцев в чемпионате против АВШ (3:0) и Жил Висенте (2:1), а также в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с Реалом (1:2), хотя и находился на скамейке запасных.

По информации источника, ожидается, что украинский хавбек может попасть в состав уже на ближайший поединок 25-го тура португальской лиги против Порту, который состоится в воскресенье, 8 марта.

Отметим, что в нынешнем сезоне Судаков провел за Бенфику 33 матча во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

