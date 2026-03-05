Карпаты отправили бразильского легионера в аренду

Вингер Карпат Фабиано Родригес Перейра покинул львовскую команду и пополнил состав бразильского Палмейраса.

О переходе игрока сообщает официальный сайт украинского клуба.

19-летний бразильский футболист присоединился к Палмейрасу на правах аренды до 31 января 2027 года с опцией выкупа.

Фабиано стал игроком Карпат в марте 2025 года. В составе "зелено-белых" бразилец провел 12 матчей во всех турнирах, отлившись одним голом и двумя результативными передачами.

