Карпаты отправили бразильского легионера в аренду

Вингер Фабиано продолжит карьеру в Палмейрасе.
Сегодня, 11:27       Автор: Игорь Мищук
Фабиано / ФК Карпаты Львов
Фабиано / ФК Карпаты Львов

Вингер Карпат Фабиано Родригес Перейра покинул львовскую команду и пополнил состав бразильского Палмейраса.

О переходе игрока сообщает официальный сайт украинского клуба.

Читай также: Карпаты подписали хавбека из Сегунды

19-летний бразильский футболист присоединился к Палмейрасу на правах аренды до 31 января 2027 года с опцией выкупа.

Фабиано стал игроком Карпат в марте 2025 года. В составе "зелено-белых" бразилец провел 12 матчей во всех турнирах, отлившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Карпаты подписали бразильского полузащитника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы палмейрас Карпаты Львов

