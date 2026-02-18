Карпаты подписали бразильского легионера

Бразильский полузащитник армянского Вана Эрики стал игроком Карпат.

О переходе 20-летнего футболиста львовский клуб объявил на своем официальном сайте.

Детали сделки не уточняются, однако, по данным Transfermarkt, игрок пополнил состав "зелено-белых" в статусе свободного агента, а его контракт будет рассчитан до 30 июня 2028 года.

Эрики начал заниматься футболом в команде Эстрела Потигуар. Позже он попал в структуру Гремио, а затем перебрался в Коимбра Эспорте.

Летом 2025 года полузащитник покинул Бразилию и подписал контракт с армянским Ваном. В 14 матчах Премьер-лиги Армении хавбек забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Карпаты попрощались с провальным легионером.

