Карпаты подписали бразильского легионера

Полузащитник Эрики пополнил состав львовской команды.
Сегодня, 16:47       Автор: Игорь Мищук
Эрики / ФК Карпаты
Бразильский полузащитник армянского Вана Эрики стал игроком Карпат.

О переходе 20-летнего футболиста львовский клуб объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Один из лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты

Детали сделки не уточняются, однако, по данным Transfermarkt, игрок пополнил состав "зелено-белых" в статусе свободного агента, а его контракт будет рассчитан до 30 июня 2028 года.

Эрики начал заниматься футболом в команде Эстрела Потигуар. Позже он попал в структуру Гремио, а затем перебрался в Коимбра Эспорте.

Летом 2025 года полузащитник покинул Бразилию и подписал контракт с армянским Ваном. В 14 матчах Премьер-лиги Армении хавбек забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Карпаты попрощались с провальным легионером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Карпаты Львов

Экс-игрок Колоса показал, что стало причиной конфликта с ТЦК, и сделал первое заявление после инцидента
