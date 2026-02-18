Все будет GG! GGBET представил новую рекламную кампанию

Букмекерский бренд GGBET обновляет бренд-платформу и запускает серию роликов со слоганом Все будет GG, раскрывая смысл аббревиатуры GG и философию бренда.

"GG" (Good Game) - фраза, пришедшая из мира видеоигр, но ее смысл давно вышел за рамки прямого перевода: "хорошо сыграно". Сегодня это невербальное рукопожатие после игры, универсальный жест уважения и благодарности за эмоции, вне зависимости от результата. Именно эта идея легла в основу рекламной кампании GGBET.

Спорт занимает ключевое место в ДНК бренда. GGBET много лет поддерживает футбольные и киберспортивные команды, турниры и игроков, разделяя с ними драйв матчей, напряжение помех и радость побед.

«Каждая игра, каждый матч, каждый турнир – это момент, объединяющий людей. Для нас важно, чтобы при каждом взаимодействии с GGBET клиент получал ощущение good game — опыта, живущего дольше результата и оставляющего после себя яркие эмоции, как и после просмотра матча», — комментирует CEO GGBET Сергей Мищенко.

Работа над обновлением платформы продолжалась более 7 месяцев. Это был общий проект креативной команды GGBET и рекламного агентства «Taktika». Большая коммуникационная кампания стартует серией ритмичных и стильных видеороликов.

К съемкам привлекли украинский продакшн, а главными героями стали звезды футбола. Лаконические фразы, динамический монтаж и стильные кадры передают концепцию Good Game. Такое масштабное сотрудничество задало новый вектор развития спортивного маркетинга в Украине. Результат уже можно увидеть на ТВ, онлайн и в соцсетях GGBET.

21+

Реклама

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

