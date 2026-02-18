iSport.ua
Русский Українська
Другие

Все будет GG! GGBET представил новую рекламную кампанию

Спорт занимает ключевое место в ДНК бренда.
Сегодня, 12:45       Автор: Василий Войтюк
Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

Букмекерский бренд GGBET обновляет бренд-платформу и запускает серию роликов со слоганом Все будет GG, раскрывая смысл аббревиатуры GG и философию бренда.

"GG" (Good Game) - фраза, пришедшая из мира видеоигр, но ее смысл давно вышел за рамки прямого перевода: "хорошо сыграно". Сегодня это невербальное рукопожатие после игры, универсальный жест уважения и благодарности за эмоции, вне зависимости от результата. Именно эта идея легла в основу рекламной кампании GGBET.

Спорт занимает ключевое место в ДНК бренда. GGBET много лет поддерживает футбольные и киберспортивные команды, турниры и игроков, разделяя с ними драйв матчей, напряжение помех и радость побед.

«Каждая игра, каждый матч, каждый турнир – это момент, объединяющий людей. Для нас важно, чтобы при каждом взаимодействии с GGBET клиент получал ощущение good game — опыта, живущего дольше результата и оставляющего после себя яркие эмоции, как и после просмотра матча», — комментирует CEO GGBET Сергей Мищенко.

Работа над обновлением платформы продолжалась более 7 месяцев. Это был общий проект креативной команды GGBET и рекламного агентства «Taktika». Большая коммуникационная кампания стартует серией ритмичных и стильных видеороликов.

К съемкам привлекли украинский продакшн, а главными героями стали звезды футбола. Лаконические фразы, динамический монтаж и стильные кадры передают концепцию Good Game. Такое масштабное сотрудничество задало новый вектор развития спортивного маркетинга в Украине. Результат уже можно увидеть на ТВ, онлайн и в соцсетях GGBET.

21+
Реклама

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лига чемпионов: превью 1/16 финала – Кащук против англичан, Интер в Норвегии Лига чемпионов: превью 1/16 финала – Кащук против англичан, Интер в Норвегии
Клебо обновил рекорд по количеству золота на зимних Олимпиадах Клебо обновил рекорд по количеству золота на зимних Олимпиадах
"Никогда не соглашусь": Фьюри заявил, что не собирается принимать поражения от Усика "Никогда не соглашусь": Фьюри заявил, что не собирается принимать поражения от Усика
"Мы все еще в игре": Трубин отреагировал на минимальное поражение Реалу "Мы все еще в игре": Трубин отреагировал на минимальное поражение Реалу

Видео

Супер-гол Винисиуса и сейвы Трубина в обзоре матча Бенфика - Реал Мадрид
Супер-гол Винисиуса и сейвы Трубина в обзоре матча Бенфика - Реал Мадрид

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: женская эстафета продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Милан и Арсенал сыграют в чемпионате, Интер и Ньюкасл - в ЛЧ
просмотров
Свитолина вышла в третий круг турнира в Дубае на отказе соперницы
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов14:55
Лига чемпионов: превью 1/16 финала – Кащук против англичан, Интер в Норвегии
Олимпийские игры14:48
Клебо обновил рекорд по количеству золота на зимних Олимпиадах
Бокс13:59
"Никогда не соглашусь": Фьюри заявил, что не собирается принимать поражения от Усика
Лига Чемпионов13:32
"Мы все еще в игре": Трубин отреагировал на минимальное поражение Реалу
Олимпийские игры13:30
Шепиленко провела последний заезд на Олимпиаде
Украина12:58
Шахтер следит за тремя перспективными бразильскими игроками
Олимпийские игры12:32
Брыкина обидно не прошла в финал лыжной акробатики
Биатлон12:25
Биатлон-2025/2026: женская эстафета продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
Футбол12:21
Обидчик Винисиуса: Сожалею об угрозах, которые я получил от игроков Реала
Биатлон12:20
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK