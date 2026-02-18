iSport.ua
Русский Українська

Украинки удержались в топ-10 эстафеты на Олимпиаде, уверенную победу одержала Франция

Биатлонистки провели заключительную командную гонку на Играх-2026.
Сегодня, 17:10       Автор: Игорь Мищук
Александра Меркушина / Getty Images
Александра Меркушина / Getty Images

В среду, 18 февраля, в рамках биатлонных соревнований на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине состоялась классическая эстафета у женщин.

Украину в заключительной командной гонке на нынешних Играх представляли Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарина Чалык, которые заняли итоговое девятое место.

Читай также: Украина неудачно провела мужскую эстафету на Олимпиаде-2026, Франция взяла историческое золото

Украинские биатлонистки отлично начали гонку и на определенном этапе были среди лидеров. Несмотря на три дополнительных патрона, Меркушина после второго огневого рубежа вышла пятой, а до передачи эстафеты сумела отыграть еще одну позицию. Джима, безупречно отработав на первой стрельбе, выскочила на вторую строку, но потеряла ходом и на стойке использовала два дополнительных патрона, придя на смену уже восьмой.

Дмитренко выпала из первой десятки еще на подходе к первому огневому рубежу, использовала по одному дополнительному патрону на каждой стрельбе и вышла на дистанцию после второй на седьмой позиции. Тем не менее на передачу эстафеты пришла уже десятой. Чалык, бежавшей на последнем этапе гонки, также потребовалось по одному дополнительному патрону на огневых рубежах, но после первого украинка закрепилась на девятом месте, на котором и финишировала.

Несмотря на штрафной круг, победу на дистанции праздновала сборная Франции, которая выиграла все эстафеты на Олимпиаде-2026. На финише француженки привезли 51,3 секунды шведским биатлонисткам. Замкнули тройку призерок норвежки.

Олимпийские игры-2026
Биатлон, женская эстафета

  1. Франция (1+6) 1:10:22,7
  2. Швеция (1+7) +51,3
  3. Норвегия (0+7) +1:07,6
  4. Германия (1+9) +1:29,1
  5. Чехия (1+10) +2:07,5
  6. Польша (0+12) +2:14,8

...

9. Украина (0+9) +3:19,5

Программу биатлонных соревнований на Играх-2026 продолжит мужской масс-старт, который состоится в пятницу, 20 февраля.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Джима женская сборная Украины по биатлону Александра Меркушина Кристина Дмитренко женская эстафета Олимпиада-2026 Олимпийские игры-2026

Статьи по теме

Олимпиада-2026, хоккей: Словакия стала первым полуфиналистом, Канада сыграет с Чехией, США - со Швецией Олимпиада-2026, хоккей: Словакия стала первым полуфиналистом, Канада сыграет с Чехией, США - со Швецией
Клебо обновил рекорд по количеству золота на зимних Олимпиадах Клебо обновил рекорд по количеству золота на зимних Олимпиадах
Европейский этап может вернуться в календарь в сезоне-2027 Европейский этап может вернуться в календарь в сезоне-2027
NaVi расписали ничью с болотниками на DreamLeague Season 28 NaVi расписали ничью с болотниками на DreamLeague Season 28

Видео

Экс-игрок Колоса показал, что стало причиной конфликта с ТЦК, и сделал первое заявление после инцидента
Экс-игрок Колоса показал, что стало причиной конфликта с ТЦК, и сделал первое заявление после инцидента

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Милан и Арсенал сыграют в чемпионате, Интер и Ньюкасл - в ЛЧ
просмотров
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
просмотров

Последние новости

Формула 118:22
Европейский этап может вернуться в календарь в сезоне-2027
Киберспорт18:04
NaVi расписали ничью с болотниками на DreamLeague Season 28
Биатлон17:40
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
Биатлон17:10
Украинки удержались в топ-10 эстафеты на Олимпиаде, уверенную победу одержала Франция
Украина16:47
Карпаты подписали бразильского легионера
Теннис16:25
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
Олимпийские игры16:00
Олимпиада-2026, хоккей: Словакия стала первым полуфиналистом, Канада сыграет с Чехией, США - со Швецией
Другое15:48
Все будет GG! GGBET представил новую рекламную кампанию
Украина15:42
Экс-игрок Колоса показал, что стало причиной конфликта с ТЦК, и сделал первое заявление после инцидента
Биатлон15:30
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK