Украинки удержались в топ-10 эстафеты на Олимпиаде, уверенную победу одержала Франция

В среду, 18 февраля, в рамках биатлонных соревнований на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине состоялась классическая эстафета у женщин.

Украину в заключительной командной гонке на нынешних Играх представляли Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарина Чалык, которые заняли итоговое девятое место.

Читай также: Украина неудачно провела мужскую эстафету на Олимпиаде-2026, Франция взяла историческое золото

Украинские биатлонистки отлично начали гонку и на определенном этапе были среди лидеров. Несмотря на три дополнительных патрона, Меркушина после второго огневого рубежа вышла пятой, а до передачи эстафеты сумела отыграть еще одну позицию. Джима, безупречно отработав на первой стрельбе, выскочила на вторую строку, но потеряла ходом и на стойке использовала два дополнительных патрона, придя на смену уже восьмой.

Дмитренко выпала из первой десятки еще на подходе к первому огневому рубежу, использовала по одному дополнительному патрону на каждой стрельбе и вышла на дистанцию после второй на седьмой позиции. Тем не менее на передачу эстафеты пришла уже десятой. Чалык, бежавшей на последнем этапе гонки, также потребовалось по одному дополнительному патрону на огневых рубежах, но после первого украинка закрепилась на девятом месте, на котором и финишировала.

Несмотря на штрафной круг, победу на дистанции праздновала сборная Франции, которая выиграла все эстафеты на Олимпиаде-2026. На финише француженки привезли 51,3 секунды шведским биатлонисткам. Замкнули тройку призерок норвежки.

🇫🇷 Golden again!



The French women follow their men’s team mates and claim a second Olympic relay gold — 34 years after their first — despite a penalty loop along the way. 🥇🔥



📷NordicFocus #biathlon #Olympics2026 pic.twitter.com/VRMUn1RGCW — International Biathlon Union (@biathlonworld) February 18, 2026

Олимпийские игры-2026

Биатлон, женская эстафета

Франция (1+6) 1:10:22,7 Швеция (1+7) +51,3 Норвегия (0+7) +1:07,6 Германия (1+9) +1:29,1 Чехия (1+10) +2:07,5 Польша (0+12) +2:14,8

...

9. Украина (0+9) +3:19,5

Программу биатлонных соревнований на Играх-2026 продолжит мужской масс-старт, который состоится в пятницу, 20 февраля.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!