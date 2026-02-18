iSport.ua
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Похожий на волка четвероногий "поучаствовал" в командном спринте.
Пес выбежал на трассу на Олимпиаде / Getty Images

Во время квалификации женского командного спринта вольным стилем в лыжных гонках на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине произошел курьезный случай.

В какой-то момент на завершающем отрезке трассы появился похожий на волка пес, который, увидев спортсменок, рванул за ними к финишу.

Правда, злых намерений пес не имел, а его внезапное появление на дистанции не помешало выступлению лыжниц. Четвероногий дружески покрутился среди участников за финишной линией, а впоследствии был пойман организаторами.

Как сообщают СМИ, выяснилось, что неожиданным "участником" соревнований стала чехословацкая волчья собака по кличке Назгул, который сбежал от владельцев и пробрался в лыжный центр.

Напомним, что украинские лыжницы Анастасия Никон и София Шкатула не преодолели квалификацию в командном спринте.

