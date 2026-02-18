"Это мое решение и моя жизнь": Фьюри рассказал, что его отговаривали возвращаться в ринг

Британский экс-чемпион признался, что семья была против его возобновления карьеры.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как семья восприняла его решение в очередной раз возобновить карьеру.

По словам британца, его родственники были против, чтобы он возвращался в ринг, но он принял противоположное решение, поскольку не представляет своей жизни без бокса.

"Мой отец некоторое время не разговаривал со мной. Мои братья перестали со мной общаться, даже Пэрис. Все отвернулись от меня. Никто не хотел, чтобы я возвращался, и они это ясно дали понять. Но это мое решение и моя жизнь.

Это мое решение, но, наверное, немного эгоистичное. Просто я счастливее всего, когда нахожусь в ринге и развлекаю людей, и не собираюсь останавливаться в ближайшее время. Я бы, наверное, сказал, что буду драться до 50 лет.

Я вернулся, потому что решил вернуться. Я выбрал бокс, потому что люблю бокс. Я боксирую не потому, что потратил все деньги и теперь должен рисковать здоровьем ради лишнего фунта. Я понимаю, что люди хотят, чтобы я двигался дальше, но это просто одна из тех вещей, которые я не могу отпустить", - приводит слова Фьюри Daily Mail.

Напомним, что Фьюри 11 апреля в Лондоне должен провести бой против россиянина Арсланбека Махмудова.

Ранее Фьюри провел первую битву взглядов с Махмудовым.

