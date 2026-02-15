iSport.ua
Русский Українська

"Сам говорил мне, что хочет": Промоутер подтвердил намерение Фьюри снова драться с Усиком

Дважды битый украинцем британец рассчитывает устроить трилогию.
Сегодня, 10:56       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о планах своего клиента после очередного возобновления карьеры.

По словам представителя британского боксера, его подопечный сообщил ему, что хотел бы устроить третий бой против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Читай также: "Без проблем": Усик сделал громкое заявление о трилогии с Фьюри

"Он хочет быть лучшим. Так было всегда. Он сам говорил мне, что хочет снова драться с Усиком.

Тайсон - боец ​​по натуре. Он это любит. Он идет в зал и когда доходит до серьезной подготовки, хочет видеть результат, а результат для него - это бой.

На мой взгляд, ему уже не нужно выходить в ринг. Он закрепил свое наследие. Но он продолжает драться и станет отличным дополнением к супертяжелому дивизиону. У него сильная личность. На него идут зрители, это большой, очень большой момент в его карьере.

Если он собирается возвращаться, я бы предпочел, чтобы это произошло сейчас, а не через четыре-пять лет, когда его возможности, вероятно, уже уменьшатся", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что Фьюри 11 апреля в Лондоне должен провести бой против против россиянина Арсланбека Махмудова.

Ранее Фьюри отреагировал на анонс своего предстоящего поединка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

"Увлекательный и взрывной": Промоутер отреагировал на анонс боя Уордли - Дюбуа "Увлекательный и взрывной": Промоутер отреагировал на анонс боя Уордли - Дюбуа
Хирн о бое Джошуа – Фьюри: Ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться Хирн о бое Джошуа – Фьюри: Ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться
Названо место где пройдет бой Фьюри с Махмудовым Названо место где пройдет бой Фьюри с Махмудовым
WBC принял официальное решение по поводу боя Усика с Кабайелом WBC принял официальное решение по поводу боя Усика с Кабайелом

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский пасьюты продолжат соревновательную программу на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Наполи встретится с Ромой, кубковый поединок Арсенала, матч Атлетико
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Биатлон14:10
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
Формула 113:55
Уильямс начнет сезон с серьезным перевесом
Европа13:48
Наполи достиг прогресса в переговорах о новом контракте с ключевым хавбеком
Европа13:05
Нойер может пропустить следующий матч
Биатлон12:58
Мандзин и Пидручный финишировали в топ-20 пасьюта, золото Олимпиады забрал Понсилуома
Европа12:18
Лидер Милана интересен английским грандам
Украина12:10
Экс-игрок сборной Украины воевал на стороне россиян и был ликвидирован под Покровском
Теннис11:20
Ястремская проиграла на старте турнира в Дубае
Бокс10:56
"Сам говорил мне, что хочет": Промоутер подтвердил намерение Фьюри снова драться с Усиком
Биатлон10:25
Биатлон-2025/2026: мужской и женский пасьюты продолжат соревновательную программу на Олимпиаде-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK