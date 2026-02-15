"Сам говорил мне, что хочет": Промоутер подтвердил намерение Фьюри снова драться с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о планах своего клиента после очередного возобновления карьеры.

По словам представителя британского боксера, его подопечный сообщил ему, что хотел бы устроить третий бой против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

"Он хочет быть лучшим. Так было всегда. Он сам говорил мне, что хочет снова драться с Усиком.

Тайсон - боец ​​по натуре. Он это любит. Он идет в зал и когда доходит до серьезной подготовки, хочет видеть результат, а результат для него - это бой.

На мой взгляд, ему уже не нужно выходить в ринг. Он закрепил свое наследие. Но он продолжает драться и станет отличным дополнением к супертяжелому дивизиону. У него сильная личность. На него идут зрители, это большой, очень большой момент в его карьере.

Если он собирается возвращаться, я бы предпочел, чтобы это произошло сейчас, а не через четыре-пять лет, когда его возможности, вероятно, уже уменьшатся", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что Фьюри 11 апреля в Лондоне должен провести бой против против россиянина Арсланбека Махмудова.

Ранее Фьюри отреагировал на анонс своего предстоящего поединка.

