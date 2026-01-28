iSport.ua
"Сердце всегда принадлежало боксу": Фьюри отреагировал на анонс своего боя

Бывший чемпион высказался о возвращении в ринг.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал анонс своего боя против россиянина Арсланбека Махмудова.

Британский боксер выразил удовлетворение, что снова выйдет в ринг.

Читай также: Фьюри официально договорился о бое с россиянином

"Рад вернуться. Мое сердце всегда принадлежало и будет принадлежать боксу.

Кто-нибудь скажите королю, что туз вернулся", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Бой Фьюри с Махмудовым должен состояться 11 апреля.

Ранее промоутер оценил вероятность боя Фьюри с обладателем пояса WBO Фабио Уордли.

