Чемпионат Европы по биатлону-2026: расписание и результаты гонок

ISPORT представляет расписание гонок на чемпионате Европы.
Сегодня, 11:37       Автор: Василий Войтюк
Денис Насыко / biathlon.com.ua

С 28 января по 2 февраля в норвежском Шушене пройдет чемпионат Европы по биатлону-2026.

Украина выступит в следующем составе:

  • Женщины: Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко, Лилия Стеблина и еще три девушки, которых определят позже.
  • Мужчины: Богдан Цимбал, Денис Насыко, Артем Тищенко, Сергей Супрун, Михаил Хмель, Александр Пономаренко, Роман Боровик

Расписание и результаты чемпионата Европы-2026

  • Среда, 28 января, 10:20. Мужчины, индивидуальная гонка (20 км)
  • Среда, 28 января, 14.30. Женщины, индивидуальная гонка (15 км)
  • Пятница, 30 января, 10.45. Мужчины, спринт (10 км)
  • Пятница, 30 января, 14.30. Женщины, спринт (7.5 км)
  • Суббота, 31 января, 10:45. Мужчины, гонка преследования (12.5 км)
  • Суббота, 31 января, 13:30. Женщины, гонка преследования (10 км)
  • Воскресенье, 1 февраля, 10:40. Мужчины, эстафета (4х7.5 км)
  • Воскресенье, 1 февраля, 13:45. Женщины, эстафета (4х6 км)

Напомним, что в прошлом году в рамках чемпионата Европы Украина не сумела завоевать ни одной медали.

