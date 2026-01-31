iSport.ua
Гигонна победила в пасьюте чемпионата Европы-2026

Француженки оккупировали весь подиум.
Сегодня, 15:20       Автор: Антон Федорцив
Жилонн Гигонна (в центре) / Getty Images
Жилонн Гигонна (в центре) / Getty Images

Полным триумфом представительниц Франции завершилась гонка преследования на европейском первенстве. Первой на 10-километровой дистанции финишировала Жилонн Гигонна.

Французская биатлонистка стартовала первой и только на последнем огневом рубеже допустила один промах. Второй с двумя промахами гонку завершила Селия Энафф. Третьей стала София Шово (3 промаха).

Среди украинок лучше остальных выступила Валерия Дмитренко. На первых двух кругах она промахнулась по одному разу. Далее Дмитренко-младшая закрыла все мишени и финишировала на 13-й строчке.

Чемпионат Европы Шушен, Норвегия
Женщины гонки преследования

1. Жилонн Гигонна (0+0+0+1) 32:07.5 минуты
2. Селия Энафф (0+0+1+1) +30,6
3. София Шово (2+0+1+0) +38,9

...

13. Валерия Дмитренко (1+1+0+0) +3:10,0
22. Анастасия Меркушина (0+1+2+1) +4:07,6
40. Лилия Стеблина (1+0+1+3) +5:47,0

