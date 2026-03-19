Тяжелые травмы у Галатасарая. Осимхен и Ланг получили повреждения в ЛЧ

Осимхен сломал предплечье в матче с Ливерпулем, а Ланг травмировал палец.
Сегодня, 11:53       Автор: Валентина Чорноштан
Ноа Ланга / Getty Images
Накануне состоялся матч в рамках Лиги чемпионов, в котором Галатасарай противостоял Ливерпулю. Стамбульский клуб не сумел переиграть "красных" и вылетел с турнира.

Во время игры лидеры турецкой команды Виктор Осимхен и Ноа Ланга получили серьезные травмы.

Нигерийский форвард получил перелом предплечья в первом тайме и был заменен в перерыве. Отмечается, что игроку предстоит операция.

Тем временем вингер Ноа Ланга повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит. У 26-летнего нидерландца рассечение большого пальца правой руки, и операция срочно пройдет в Англии.

К слову, Бавария разгромила Аталанту и закрепила историческое превосходство в рамках Лиги чемпионов.

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
