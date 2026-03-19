Тяжелые травмы у Галатасарая. Осимхен и Ланг получили повреждения в ЛЧ
Накануне состоялся матч в рамках Лиги чемпионов, в котором Галатасарай противостоял Ливерпулю. Стамбульский клуб не сумел переиграть "красных" и вылетел с турнира.
Во время игры лидеры турецкой команды Виктор Осимхен и Ноа Ланга получили серьезные травмы.
Нигерийский форвард получил перелом предплечья в первом тайме и был заменен в перерыве. Отмечается, что игроку предстоит операция.
Тем временем вингер Ноа Ланга повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит. У 26-летнего нидерландца рассечение большого пальца правой руки, и операция срочно пройдет в Англии.
SAĞLIK RAPORU— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 19, 2026
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü… pic.twitter.com/UXJjjj6Mra
