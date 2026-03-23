Осимхен успешно перенес операцию

Нигериец сломал руку в матче с Ливерпулем.
Сегодня, 21:30       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Осимхен / Getty Images

Нападающий Галатасарая Виктор Осимхен перенес операцию, сообщил турецкий клуб.

Напомним, что форвард получил повреждение в ответном матче против Ливерпуля.

В матче игрок получил ушиб правой руки и был заменен, чтобы не рисковать получить перелом. Однако после встречи у Осимхена все равно диагнострировали перелом.

Сегодня в Маслаке нигериец был прооперирован и теперь начнет процесс восстановления. Ожидается, что Виктор будет отсутствовать около месяца.

В текущем сезоне Виктор Осимхен провел 29 матчей, отлившись 19 голами и 7 асисстами.

Ранее также сообщалось, что лидер Атлетико уже договорился о трансфере.

Статьи по теме

Тяжелые травмы у Галатасарая. Осимхен и Ланг получили повреждения в ЛЧ Тяжелые травмы у Галатасарая. Осимхен и Ланг получили повреждения в ЛЧ
Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи
Автор хет-трика и еще три претендента поборются за звание игрока недели в Лиге чемпионов Автор хет-трика и еще три претендента поборются за звание игрока недели в Лиге чемпионов
Баварии предложили подписать звездного форварда Баварии предложили подписать звездного форварда

Шульга набрал первые очки в НБА

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби, матчи Ромы, Ньюкасла а также поединки Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

Лига Чемпионов22:50
УЕФА отказался расширить заявку для Лиги чемпионов
Европа22:10
Реал обжалует дисквалификацию Вальверде
Европа21:30
Осимхен успешно перенес операцию
Формула 121:07
Легендарный трек готов принять Гран-при в текущем сезоне
Киберспорт21:02
NaVi разбили Aurora и прошли сразу в полуфинал BLAST Open Spring 2026
Европа20:02
Барселона заинтересована в звезде Ювентуса
Футзал19:35
Дефолимпийская сборная Украины по футзалу установила новый рекорд
Европа18:45
Суперкубок Англии перенесли на другую арену
Формула 117:58
ФИА не будет менять правила текущего регламента
Украина17:23
Туран хочет заменить Ризныка своим соотечественником
