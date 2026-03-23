Осимхен успешно перенес операцию

Нигериец сломал руку в матче с Ливерпулем.

Нападающий Галатасарая Виктор Осимхен перенес операцию, сообщил турецкий клуб.

Напомним, что форвард получил повреждение в ответном матче против Ливерпуля.

В матче игрок получил ушиб правой руки и был заменен, чтобы не рисковать получить перелом. Однако после встречи у Осимхена все равно диагнострировали перелом.

Сегодня в Маслаке нигериец был прооперирован и теперь начнет процесс восстановления. Ожидается, что Виктор будет отсутствовать около месяца.

В текущем сезоне Виктор Осимхен провел 29 матчей, отлившись 19 голами и 7 асисстами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!