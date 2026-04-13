Барселона интересуется бывшим форвардом Наполи

Сейчас игрок находится в лазарете, однако интерес к нему из-за этого не спадает.
Сегодня, 14:56       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Осимхен / Getty Images
Барселона продолжает искать ключевого форварда на следующий сезон и на этот раз нацелилась на нападающего Галатасарая Виктора Осимхена.

Сейчас 27-летний нигериец восстанавливается после перелома предплечья, полученного в матче Лиги чемпионов. Отмечается, что, несмотря на это, Барселона продолжает рассматривать планы по подписанию игрока, сообщает Fichajes.

В текущем сезоне чемпионата Турции бывший игрок Наполи отметился 12 голами в 19 матчах. Такая результативность и его влияние на игру заставляют каталонский клуб рассматривать вариант с трансфером Виктора.

Источник добавляет, что команда готова потратить на него около 100 миллионов евро, напомним, что его договор со стамбульским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее появилась информация о том, готов ли Мбаппе к матчу ЛЧ после рассечения брови.

Статьи по теме

Дубль Торреса принес Барселоне уверенную победу над Эспаньолом Дубль Торреса принес Барселоне уверенную победу над Эспаньолом
Барселона продаст игрока, которого называли новым Месси Барселона продаст игрока, которого называли новым Месси
Милан и Ювентус хотят подписать ветерана Барселони Милан и Ювентус хотят подписать ветерана Барселони
УЕФА отстранил рефери, который судил матч Барселона - Атлетико - СМИ УЕФА отстранил рефери, который судил матч Барселона - Атлетико - СМИ

Видео

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Леванте, Лацио и Шахтера
просмотров
УПЛ: утверждены даты матчей 25-го тура и перенесенного поединка Заря - Шахтер
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Игровые17:58
Сборной Украины по водному поло засчитали техническое поражение за отказ играть с россиянами
Украина17:20
УПЛ: утверждены даты матчей 25-го тура и перенесенного поединка Заря - Шахтер
Украина16:45
ЛНЗ и Шахтер не определили победителя
Другое15:09
Скандал на Кубке мира - Александр Свищев против игры с россией
Европа14:56
Барселона интересуется бывшим форвардом Наполи
Лига Чемпионов14:28
Известно, готов ли Мбаппе к матчу ЛЧ после рассечения брови
Формула 113:51
Рокировка Ред Булл и Макларен. Кто из пилотов сменит команду?
НБА13:11
Лидер Далласа получил повреждение в последней игре сезона
ЧМ-202612:38
Иран могут снять с ЧМ-2026. Украина сохраняет шанс попасть на турнир?
Бокс11:56
Хирн шокировал заявлением: "У Фьюри нет шансов против Джошуа"
