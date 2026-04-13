Барселона интересуется бывшим форвардом Наполи

Сейчас игрок находится в лазарете, однако интерес к нему из-за этого не спадает.

Барселона продолжает искать ключевого форварда на следующий сезон и на этот раз нацелилась на нападающего Галатасарая Виктора Осимхена.

Сейчас 27-летний нигериец восстанавливается после перелома предплечья, полученного в матче Лиги чемпионов. Отмечается, что, несмотря на это, Барселона продолжает рассматривать планы по подписанию игрока, сообщает Fichajes.

В текущем сезоне чемпионата Турции бывший игрок Наполи отметился 12 голами в 19 матчах. Такая результативность и его влияние на игру заставляют каталонский клуб рассматривать вариант с трансфером Виктора.

Источник добавляет, что команда готова потратить на него около 100 миллионов евро, напомним, что его договор со стамбульским клубом рассчитан до лета 2029 года.

